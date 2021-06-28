Ильич из Little Big оторвал себе усы во время концерта

Фото: instagram.com/iliyaprusikin

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин во время концерта удивил зрителей очередным эпатажным поступком, вырвав свои фирменные усы и бросив их в толпу фанатов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Позднее выяснилось, что артист заранее спланировал данный перформанс. Решив сменить имидж, Прусикин сбрил свои настоящие усы, а перед концертом наклеил бутафорские, которые и оторвал перед зрителями.

"Когда сильно скучаешь по усам... Как лучше, с усами или без?" – подписал артист фото своего нового образа в Instagram.

Мнения поклонников Ильича по поводу смены имиджа оказались смешанными. Некоторые написали, что не узнают его без усов, другие посоветовали сменить вдобавок прическу, а кто-то посчитал, что артист стал выглядеть моложе.

"Ты кто? Где Ильич?"; "Постригись нормально еще"; "Без усов – прямо огонь", – написали пользователи соцсети.

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