Клип Little Big на песню Faradenza набрал 300 млн просмотров

Фото: стоп-кадр видео youtube.com/ Little Big FARADENZA (official music video)

Клип на песню Faradenza российской панк-рейв-группы Little Big набрал на YouTube 300 миллионов просмотров, сообщает "Газета.ру".

"Ребята, спасибо 300 миллионов раз, что фараденсите с нами!", – написали артисты в своем Instagram.

Уточняется, что после поста количество просмотров увеличилось еще на миллион.

Сюжет клипа Faradenza разворачивается в санатории у моря. Ролик был впервые опубликован в августе 2018 года.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов раскритиковал группу Little Big за песню S*ck My D*ck 2020 и клип к ней. По мнению парламентария, эта работа петербургских звезд не имеет никакого отношения ни к искусству, ни к иронии.