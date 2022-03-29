Дима Билан рассказал о своем состоянии после операции

Фото: телеграм-канал "Билан – live"

Певец Дима Билан рассказал, что восстанавливается после хирургической операции из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда"

"Все под контролем! Я в порядке и восстанавливаюсь! Любое оперативное вмешательство требует времени для восстановления", – отметил артист.

Он уточнил, что в настоящее время уже готовится к работе.

В конце января певцу Стасу Михайлову провели экстренную операцию. По словам артиста, у него обнаружили аппендицит. Операция прошла хорошо, после чего исполнителя отправили домой восстанавливаться.

