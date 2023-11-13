Молдавский певец Ион Суручану попал в реанимацию

Фото: скриншот видео youtube.com/Angel_ heart

Молдавского эстрадного певца Иона Суручану положили в больницу в отделение интенсивной терапии Республиканской клинической больницы (РКБ) в Кишиневе. Об этом пишет Enews со ссылкой на пресс-секретаря учреждения Марину Зиблюк.

По данным прессы, у 74-летнего артиста диагностировали пневмонию. При этом в РКБ не стали комментировать причину госпитализации.

"Мы официально подтверждаем, что господин Суручану госпитализирован. Других подробностей пока не можем сообщить", – заявила Зиблюк.

Ион Суручану родился в 1949 году в селе Суручень Яловенского района Молдавии. В 1970-е годы он был участником молдавского ВИА "Норок" ("Удача"). Уже в 1980-е годы он начал сольную карьеру.

Слушатели знают Суручану по таким хитам, как "Незабудка", "Листопад", "Аурика", "Зачем, зачем?" и многие другие. В 90-годы певец решил заняться политикой, став депутатом парламента. Однако в этой деятельности он разочаровался и вернулся к карьере музыканта.

Суручану является единственным в Молдавии артистом, у которого одновременно есть звания народного артиста Молдавии и народного артиста непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Ранее стало известно, что российского кинорежиссера и сценариста Александра Митту экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве. Отмечалось, что болеющему пневмонией народному артисту РФ стало резко хуже – он не мог даже самостоятельно сидеть.

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