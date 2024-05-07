Выставка к 157-летию Российского Красного Креста открылась в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Выставка к 157-летию Российского Красного Креста (РКК) – старейшей гуманитарной организации страны – открылась в переходе между станциями "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, пассажиры смогут увидеть эксклюзивные снимки, рассказывающие об истории РКК с момента основания. Это уже 17-я выставка, организованная в столичном метро с начала этого года, добавил он.

Посмотреть выставку москвичи и гости столицы могут до 20 мая 2024 года.

Ранее стало известно, что в столичном метро совместно с Музеем Победы запущен тематический поезд, посвященный подвигам советского народа в годы Великой Отечественной войны. Каждый вагон оформлен в память о героических событиях и людях. Состав будет курсировать шесть месяцев на Арбатско-Покровской линии.