Расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

График движения поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 в период с 21:00 9 мая до 07:00 10 мая и с 11 на 12 мая, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По диаметру часть поездов проследует укороченными маршрутами до Белорусского и Савеловского вокзалов. Интервалы движения 9 и 10 мая увеличат до полутора часов, 11 и 12 мая – до получаса.

На Савеловском направлении часть поездов выведут из расписания, часть проследует по укороченным маршрутам от и до станций Марк, Бескудниково и Савеловского вокзала. Интервалы движения 9 и 10 мая увеличат до часа, 11 и 12 мая – до получаса. Некоторые составы последуют с измененным набором остановок.

"Изменены пути прибытия и отправления поездов, смотрите расписание на табло на станциях", – говорится в сообщении.

На Белорусском направлении в указанные даты часть поездов отменят, а другие проследуют только от и до Белорусского вокзала. Интервалы движения 9 и 10 мая увеличат до часа, 11 и 12 мая – до получаса.

В ночь на 10 мая интервалы движения поездов "Аэроэкспресса" будут увеличены. В это же время на станции Бескудниково будет закрыт путь в сторону Одинцова, поезда проследуют в сторону Лобни. В ночь на 12 мая на станции Лобня будет закрыт путь в сторону Одинцова, поезда проследуют в сторону дальнего пригорода Савеловского направления.

В связи с изменениями пассажиров призвали заранее планировать маршруты. Ознакомиться с актуальным расписанием можно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт" и на сайте ЦППК.

Ранее стало известно, что в первые праздничные выходные ЦППК перевезла почти 5 миллионов пассажиров. Самым востребованным направлением стало Ярославское. По нему было совершено 858 тысяч поездок.

