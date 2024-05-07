07 мая, 17:03Регионы
Детеныши сайгаков родились в заказнике Астраханской области
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Детеныши сайгаков появились на свет на территории природного заказника "Степной" в Астраханской области. Об этом заповедник написал в соцсети "ВКонтакте".
Инспекторы также смогли сфотографировать и снять на видео новорожденных редких антилоп. С их слов, окот начался у животных, занесенных в Красную книгу, 5 мая.
"Пусть этот удивительный процесс проходит благополучно и погода не подведет", – говорится в публикации заказника.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родился ягненок породы уэссан. Он появился на свет 7 апреля, его вес составил два килограмма. По данным зоосада, для матери роды были первыми и прошли по плану. Специалисты помогали лишь на этапе перерезания пуповины.
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