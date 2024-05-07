Детеныши сайгаков родились в заказнике Астраханской области

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Детеныши сайгаков появились на свет на территории природного заказника "Степной" в Астраханской области. Об этом заповедник написал в соцсети "ВКонтакте".

Инспекторы также смогли сфотографировать и снять на видео новорожденных редких антилоп. С их слов, окот начался у животных, занесенных в Красную книгу, 5 мая.

"Пусть этот удивительный процесс проходит благополучно и погода не подведет", – говорится в публикации заказника.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родился ягненок породы уэссан. Он появился на свет 7 апреля, его вес составил два килограмма. По данным зоосада, для матери роды были первыми и прошли по плану. Специалисты помогали лишь на этапе перерезания пуповины.