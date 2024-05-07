Церемония прощания с академиком Кезиной пройдет на Троекуровском кладбище 8 мая

Фото: РИА Новости/Александр Поляков

Церемония прощания с бывшей главой департамента образования Москвы Любовью Кезиной пройдет на Троекуровском кладбище 8 мая. Об этом сообщается на сайте Российской академии образования (РАО).

"Прощание с Любовью Петровной Кезиной состоится 8 мая в 11:30 (Ритуальный зал Троекуровского кладбища, улица Рябиновая, 24)", – говорится в сообщении.

Любовь Кезина умерла в возрасте 85 лет 6 мая. В связи с произошедшим в РАО выразили соболезнования родным и близким Кезиной.

В последние годы жизни Кезина занимала пост гендиректора реабилитационного центра для инвалидов "Преодоление". С 1991 по 1996 год она занимала должность руководителя столичного департамента образования.

