Церемония прощания с оперным певцом Кунгуровым прошла на Троекуровском кладбище

Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Никеричев

На Троекуровском кладбище Москвы прошла церемония прощания с заслуженным артистом РФ, оперным певцом Евгением Кунгуровым. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время церемонии звучали композиции в исполнении оперного певца. В центре зала стоял гроб с телом Кунгурова, к которому несли цветы.

Проститься с артистом пришли певец и композитор Игорь Наджиев, концертный директор артиста Сергей Пудовкин, певица Зара, а также друзья, близкие и коллеги Кунгурова.

Похороны оперного певца пройдут в городе Заречный Свердловской области.

Евгения Кунгурова нашли мертвым около дома на Зоологической улице 8 апреля. По словам представителя экстренных служб, полицию вызвала жена артиста, которая и обнаружила его тело.

Предварительно, артист покончил с собой, у него были проблемы с психическим здоровьем. До этого певец заявил жене в СМС, что желает смерти. Она якобы вызвала экстренные службы, но было поздно.

Позже актриса Екатерина Гусева, которая вместе с Кунгуровым вела передачу на телеканале "Культура", подтвердила смерть оперного певца.