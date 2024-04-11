11 апреля, 23:36Культура
Церемония прощания с оперным певцом Кунгуровым прошла на Троекуровском кладбище
Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Никеричев
На Троекуровском кладбище Москвы прошла церемония прощания с заслуженным артистом РФ, оперным певцом Евгением Кунгуровым. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время церемонии звучали композиции в исполнении оперного певца. В центре зала стоял гроб с телом Кунгурова, к которому несли цветы.
Проститься с артистом пришли певец и композитор Игорь Наджиев, концертный директор артиста Сергей Пудовкин, певица Зара, а также друзья, близкие и коллеги Кунгурова.
Похороны оперного певца пройдут в городе Заречный Свердловской области.
Евгения Кунгурова нашли мертвым около дома на Зоологической улице 8 апреля. По словам представителя экстренных служб, полицию вызвала жена артиста, которая и обнаружила его тело.
Предварительно, артист покончил с собой, у него были проблемы с психическим здоровьем. До этого певец заявил жене в СМС, что желает смерти. Она якобы вызвала экстренные службы, но было поздно.
Позже актриса Екатерина Гусева, которая вместе с Кунгуровым вела передачу на телеканале "Культура", подтвердила смерть оперного певца.
Соседи Кунгурова рассказали, в каком настроении был певец в последние дни жизни