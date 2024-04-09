Соседи Кунгурова рассказали о настроении певца в последние дни его жизни

Соседи Кунгурова рассказали, в каком настроении был певец в последние дни жизни

Одна из соседок оперного певца Евгения Кунгурова, тело которого обнаружили около дома в центре Москвы, рассказала Москве 24, что незадолго до своей смерти певец был грустным.

"Я даже детям своим сказала. Я лично с ним не была знакома, сын мой разговаривал с ним недавно: он его приглашал на какое-то выступление. Но что случилось (с Кунгуровым. – Прим. ред.) – мы не знаем", – подчеркнула она.

Женщина отметила, что артист был видным мужчиной: красивым и высоким.

Еще один сосед певца сообщил, что Кунгуров был в нормальном состоянии и ничего не предвещало подобной ситуации. По мнению жителя дома, артист не был похож на человека с депрессией или компульсивным расстройством. Новость о смерти Кунгурова он назвал неожиданностью для всех.

"Я об этом узнал, когда в 6 утра проснулся, у нас сразу прошлась эта новость по чату дома", – подчеркнул собеседник.

В свою очередь, третья соседка уточнила, что в творчестве певца все было хорошо. При этом она предположила, что у Кунгурова не сложилось в личной жизни.

Оперного и эстрадного певца Кунгурова нашли мертвым накануне. По словам представителя экстренных служб, полицию вызвала жена артиста, которая и обнаружила его тело.

Предварительно, артист покончил с собой, у него были проблемы с психическим здоровьем. До этого певец заявил жене в СМС, что желает смерти. Она якобы вызвала экстренные службы, но было поздно.

