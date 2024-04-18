Умер режиссер Александр Пономарев

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Режиссер Александр Пономарев скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Российского академического молодежного театра (РАМТ).

В сообщении отметили, что режиссер обладал "удивительной способностью слышать стиль, атмосферу и особое дыхание эпохи, про которую он говорил". О дате и времени прощания с режиссером сообщат дополнительно.

Александр Пономарев родился в 1960 году в Астрахани. В разные годы он работал в Электротеатре "Станиславский", театре "Эрмитаж" и театре-студии "Чет-нечет".

Режиссер поставил в РАМТе "Победу над солнцем". За этот спектакль театр получил первую премию "Золотая маска" в номинации "Новация" в 1997 году.

В числе постановок Пономарева также есть "Шаман и Снегурочка", "Великаны и козявки", "Любовь и смерть Зинаиды Райх" и другие. Всего на счету режиссера более 100 спектаклей на радио и в театрах не только в РФ, но и за рубежом.

