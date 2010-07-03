Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

17:03

Абоненты Tele2 скачали свыше 360 ТБ трафика в тоннелях двух веток метро

технологии метро

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Оператор Tele2 проанализировал потребляемый трафик в тоннелях двух самых длинных линий столичной подземки – Арбатско-Покровской и Сокольнической. С момента покрытия LTE в тоннелях метро абоненты скачали более 360 терабайт трафика.

По данным оператора, самыми активными дата-пользователями оказались пассажиры красной ветки. С середины сентября они загрузили на 24,5 терабайта больше, чем на синей.

Технический директор макрорегиона "Москва" Tele2 Алексей Крушинин отмечает, что компания продолжает активно работать над тем, чтобы предоставить каждому клиенту скоростную связь на всей территории подземки. Хотя метро – сложный технический объект, возможные трудности не нарушают высоких темпов строительства, добавил он.

"Уже сейчас мы можем говорить, что до конца года закроем сетью треть столичного метрополитена", – подчеркнул Крушинин.

В 2018 году оператор первым покрыл сетью 4G все станции метро Москвы. Осенью 2019 года Tele2 запустила сеть в тоннелях синей и красной веток.

До конца года компания собирается обеспечить стопроцентное покрытие 4G во всем регионе. С момента запуска Tele2 также строит сеть на новейшем оборудовании с поддержкой технологии 5G. Оператор устанавливает около 350 базовых станций в неделю.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика