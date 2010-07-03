Абоненты Tele2 скачали свыше 360 ТБ трафика в тоннелях двух веток метро

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Оператор Tele2 проанализировал потребляемый трафик в тоннелях двух самых длинных линий столичной подземки – Арбатско-Покровской и Сокольнической. С момента покрытия LTE в тоннелях метро абоненты скачали более 360 терабайт трафика.

По данным оператора, самыми активными дата-пользователями оказались пассажиры красной ветки. С середины сентября они загрузили на 24,5 терабайта больше, чем на синей.

Технический директор макрорегиона "Москва" Tele2 Алексей Крушинин отмечает, что компания продолжает активно работать над тем, чтобы предоставить каждому клиенту скоростную связь на всей территории подземки. Хотя метро – сложный технический объект, возможные трудности не нарушают высоких темпов строительства, добавил он.

"Уже сейчас мы можем говорить, что до конца года закроем сетью треть столичного метрополитена", – подчеркнул Крушинин.

В 2018 году оператор первым покрыл сетью 4G все станции метро Москвы. Осенью 2019 года Tele2 запустила сеть в тоннелях синей и красной веток.

До конца года компания собирается обеспечить стопроцентное покрытие 4G во всем регионе. С момента запуска Tele2 также строит сеть на новейшем оборудовании с поддержкой технологии 5G. Оператор устанавливает около 350 базовых станций в неделю.