Абоненты смогут покупать и продавать минуты и гигабайты

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Абоненты Tele2 смогут продавать минуты связи, СМС и гигабайты интернета или покупать их из предложенных лотов. Распоряжаться пакетом своего тарифного плана абоненты смогут на платформе "Биржа Tele2".

Продажа пакетов своего тарифа доступна пользователям открытой тарифной линейки "Мой Tele2" и тарифного плана "Премиум". Покупка доступна абонентам всех пакетных тарифных планов, в том числе архивных.

Вырученные средства поступят на счет телефона абонента. Размещать и приобретать лоты на могут абоненты по всей стране, независимо от региона. Приобретенные лоты расходуются в первую очередь и действуют в течение 30 дней

"Теперь мы даем возможность клиентам самим решать, что делать с пакетом их тарифного плана: подарить или настроить, купить или продать", – сказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Ранее стало известно, что число мобильных абонентов в России за первые шесть месяцев года выросло на 1,9 миллиона человек. По подсчетам аналитической компании AC&M Consulting, за полгода Tele2 подключила 1,88 миллиона новых абонентов, на 700 тысяч человек выросло число абонентов у "Мегафона", в МТС рост составил 90 тысяч.

Таким образом, в конце июня 2019 года в России насчитывалось 260,6 миллиона абонентов.