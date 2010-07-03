Абоненты смогут покупать и продавать минуты и гигабайты

25 сентября, 19:50
25 сентября, 19:50
Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/stevanovicigor
Абоненты Tele2 смогут продавать минуты связи, СМС и гигабайты интернета или покупать их из предложенных лотов. Распоряжаться пакетом своего тарифного плана абоненты смогут на платформе "Биржа Tele2".
Продажа пакетов своего тарифа доступна пользователям открытой тарифной линейки "Мой Tele2" и тарифного плана "Премиум". Покупка доступна абонентам всех пакетных тарифных планов, в том числе архивных.
Вырученные средства поступят на счет телефона абонента. Размещать и приобретать лоты на могут абоненты по всей стране, независимо от региона. Приобретенные лоты расходуются в первую очередь и действуют в течение 30 дней
"Теперь мы даем возможность клиентам самим решать, что делать с пакетом их тарифного плана: подарить или настроить, купить или продать", – сказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.
Ранее стало известно, что число мобильных абонентов в России за первые шесть месяцев года выросло на 1,9 миллиона человек. По подсчетам аналитической компании AC&M Consulting, за полгода Tele2 подключила 1,88 миллиона новых абонентов, на 700 тысяч человек выросло число абонентов у "Мегафона", в МТС рост составил 90 тысяч.
Таким образом, в конце июня 2019 года в России насчитывалось 260,6 миллиона абонентов.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: