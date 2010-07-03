Столичный оператор полностью покроет сетью 4G Москву и область до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Оператор мобильной связи Tele2 расширяет зону покрытия и емкость сети LTE в Москве и области. По итогам III квартала 2019 года число базовых станций 4G увеличилось в столичном регионе почти вдвое (+94%), при этом с января 2019 года – на 66%, сообщает пресс-служба оператора.

По уровню доступности сети Tele2 приблизилась к 100%. Отмечается, что Московский регион остается ключевым драйвером роста активных пользователей мобильного интернета. Абоненты Tele2 потребляют все больше услуг передачи данных, чему способствует масштабная программа оператора по развитию сетей 4G.

По данным последнего отчета Роскомнадзора, Tele2 вышла на второе место по числу базовых станций 4G. При этом с начала года компания нарастила число базовых станций LTE на 40%.

В столице Tele2 с момента запуска строит сеть на новейшем оборудовании с поддержкой технологии 5G. Оператор устанавливает около 350 базовых станций в неделю. Это означает, что новая РЭС запускается каждые полчаса. До конца года оператор планирует обеспечить 100-процентное покрытие 4G во всем регионе.

Как подчеркнул директор макрорегиона "Москва" Tele2 Игорь Жижикин, цифровая трансформация общества – это ключевой фактор, способствующий увеличению темпов развития сетевой инфраструктуры сегодня. Основной целью Tele2 он назвал сохранение высокого качества связи при стремительно растущих объемах передачи данных.

"Сегодня мы предоставляем услуги 4G практически 100% жителей Москвы и области. При этом мы не стоим на месте, активно развиваем нашу инфраструктуру и увеличиваем емкость. Это позволяет нам с уверенностью говорить о том, что даже взрывной рост трафика не приведет к перегрузкам в сетях и падению скорости передачи данных", – заявил он.

В 2018 году оператор первым покрыл сетью 4G все станции столичной подземки, а осенью 2019 года Tele2 запустила сеть в тоннелях двух самых длинных веток метрополитена. Теперь связь доступна на всем протяжении Арбатско-Покровской и Сокольнической линий.