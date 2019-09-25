В московском метро появится 4G во всех тоннелях и станциях

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Мобильный оператор "МТС" завершил строительство сети 4G во всех тоннелях и станциях Московского метрополитена, сообщает пресс-служба компании.

Теперь максимальная скорость мобильного интернета может достигать 200 мегабит в секунду. Средние скорости при обычном пассажиропотоке составят порядка 35 мегабит в секунду.

Отмечается, что это позволит во время движения проверять социальные сети, а также играть в онлайн-игры и непрерывно смотреть потоковое видео.

С 2015 года "МТС" инвестировала в проект 4G в метро более 1,7 миллиарда рублей. По данным оператора, ежедневно сетью "МТС" в метро пользуется более 2 миллионов абонентов.

Ранее в тоннелях Арбатско-Покровской и Сокольнической линий столичного метрополитена появилась сеть мобильного оператора связи Tele2.