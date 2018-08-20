Эксперт оценил возможность повышения тарифов из-за отмены роуминга в России

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Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн оценил возможность повышения тарифов после отмены роуминга для пользователей мобильных операторов "МегаФон", "Вымпелком", МТС и Tele2.
По его мнению, сейчас финансисты думают над тем, как возместить выпадающие доходы от роуминговых платежей, однако никаких повышений напрямую ожидать не стоит.
"Если у вас тариф А, то вы не получите повышения цены. Есть другие, мягко говоря, возможности: новые тарифы, новые пакетные предложения, где пишут, что платы за роуминг нет, но есть плата за какую-то новую услугу", – цитирует эксперта RT.
Букштейн заключил, что финансисты в любом случает будут стараться сохранять определенный уровень доходов. Он также добавил, что голосовые услуги и СМС уже давно не являются основным источником дохода мобильных операторов, их место занял мобильный интернет.
Крупные мобильные операторы назвали точные даты отказа от внутреннего роуминга. "Вымпелком" ("Билайн") отменит роуминг по России 20 августа, МТС – 30 августа, Теле2 – до 31 августа, а "Мегафон" – 1 сентября. При этом в ряде тарифов операторов внутреннего роуминга нет уже давно.
Отмена внутреннего роуминга по России связана с предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Год назад ведомство выдало предупреждение и потребовало "стереть" разницу в наценках на связь при путешествии по России, которая, по сути, не обоснована.
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