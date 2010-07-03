Российские поезда и самолеты планируют обеспечить интернетом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские поезда и самолеты планируют оборудовать высокоскоростным интернетом. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

Как отмечается, система будет совместима с действующими стандартами спутниковой и сотовой связи (3G, 4G и 5G). Также с ее помощью можно будет управлять беспилотниками в режиме реального времени.

По словам соруководителя рабочей группы "Аэронет" Сергея Жукова, в поезде или самолете будет установлен шлюз, с помощью которого пользователи смогут подключиться к интернету через привычный интерфейс связи, в том числе Wi-Fi и 4G.

Ретрансляторы с радиусом действия 150 километров смогут обеспечить интернетом транспорт, движущийся на высокой скорости (до 1,5 тысячи километров в час).

В августе операторы начали тестировать в Москве новый стандарт связи 5G – до конца 2019 года сеть будет доступна в пилотном режиме на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и инновационном центре "Сколково". Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что соглашения о развитии 5G подписаны со всеми представителями "большой четверки" (МТС, Билайн, Мегафон, Tele2). Новая сеть обеспечит еще более высокую скорость передачи данных и пропускную способность.

Согласно программе "Цифровая экономика РФ", уже к 2022 году необходимо обеспечить широкое коммерческое использование 5G в пяти городах-миллиониках, а к 2024 году – в 15 городах с населением более миллиона человек. Во время Всемирного мобильного конгресса 2019 года в Барселоне компании Tele2 и Ericsson договорились о намерении развивать технологии 5G в России. Планируется установить 50 тысяч базовых станций с поддержкой 5G в 27 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург.

