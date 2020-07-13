Вирусолог оценил новый этап снятия ограничений в Москве

С 13 июля в Москве начинается новый этап снятия ограничений, которые вводились из-за пандемии коронавируса. С этого дня в столице открываются вузы и другие образовательные учреждения, детские лагеря и парки развлечений. А с 1 августа уже можно будет сходить на спектакли и в кино. Рассказываем, какие еще изменения ждут москвичей.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аттракционы и парки

Сергей Собянин на своем личном сайте рассказал, что столица постепенно вернулась к привычному ритму жизни спустя несколько месяцев ограничений, которые вводились из-за ситуации с COVID-19. По словам мэра, предыдущие этапы снятия ограничительных мер не вызвали новых вспышек заболеваемости коронавирусной инфекцией, "пандемия продолжает отступать".

В связи с этим с 13 июля к работе возвращаются культурные центры и организации досугового типа, аттракционы, а также парки культуры и отдыха.

Вместе с тем по-прежнему запрещены концерты, фестивали и другие массовые зрелищные мероприятия на открытом воздухе, так как на них невозможно соблюдать безопасное расстояние между людьми. По этой же причине пока нельзя проводить публичные мероприятия.



Вузы и детские лагеря

Также в столице снимают ограничения на работу образовательных учреждений. Таким образом, с 13 июня студенты могут посещать вузы, а абитуриенты и выпускники – сдавать экзамены в очной форме. При этом последнее слово по поводу формата проведения испытаний остается за Минобрнауки РФ и руководством учебных заведений.

Кроме того, в Москве снимают запрет на работу спортивных, музыкальных, художественных школ и курсов для детей и взрослых. К привычному формату также возвращаются общеобразовательные школы и колледжи. До начала августа на их базе пройдет единый государственный экзамен (ЕГЭ), а уже 1 сентября традиционной линейкой начнется новый учебный год.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 13 июля вновь открываются детские лагеря и развлекательные центры. Возобновляют работу секции, кружки и дискотеки, но количество посетителей не должно быть больше половины от максимальной вместимости помещений.

Предприятия и услуги

С 13 июля отменяют все ограничения, за исключением санитарных требований в сфере предпринимательства, услуг населению и других видов деятельности. Руководство предприятий и компаний само сможет решать, возвращать ли сотрудников на рабочие места или оставить их трудиться на "удаленке".



Правила поведения на улице

С 13 июля носить маски, респираторы или другие средства защиты на улице больше необязательно. Однако горожанам по возможности все же рекомендуют это делать. Вместе с тем маски и перчатки по-прежнему нужно использовать в общественном транспорте, магазинах, поликлиниках, больницах и других общественных местах. Сохраняются и требования по соблюдению безопасного расстояния между людьми.

Что изменится в августе?

Очередной блок послаблений намечен на 1 августа. С этого дня в Москве начнут открываться театры и кинотеатры, а также концертные залы. При этом посмотреть фильм, попасть на спектакль или на концерт любимого артиста можно будет только на тех площадках, где не больше трех тысяч посадочных мест. Кроме того, зрительный зал будут заполнять не больше чем на половину.

"Это наш город": Москва подошла к новому этапу снятия ограничительных мер

При проведении спортивных соревнований, в том числе футбольных матчей, число зрителей также могут увеличить до 50% от максимальной вместимости трибун. Возобновят свою работу кружки и секции программы "Московское долголетие". Но занятия будут проводить пока только на открытом воздухе.

В своем обращении к горожанам Сергей Собянин добавил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации возобновление работы отдельных объектов может быть перенесено на более поздний срок.



По сравнению с началом мая в столице число новых случаев коронавируса сократилось примерно в 10,7 раза , а загруженность стационаров уменьшилась в 3,9 раза. С 29 июня по 5 июля среднее количество выявленных случаев снизилось на 20% – с 834 до 670 случаев ежедневно, а число пневмоний у пациентов уменьшается в среднем с 334 до 276 человек в день. Также продолжает снижаться количество новых госпитализаций – на 4% по сравнению с последней неделей июня.



Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко считает, что ограничения в столице снимают своевременно.

"У нас благополучная ситуация. Во-первых, в Москве значительно снизилось количество новых заболевших, и это не притянутые цифры, а реальные. Я думаю, что все находится под контролем. Очевидно, что имеются основания к снятию ограничений", – пояснил вирусолог в беседе с Москвой 24.

Однако специалист отметил, что жителям столицы не стоит расслабляться, так как опыт других стран показывает, что пандемия может возвращаться.

