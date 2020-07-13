Детский центр "Орленок" сможет принимать детей из Москвы с 17 июля

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Всероссийский детский центр "Орленок" с 17 июля сможет принять детей из Москвы, Подмосковья, Краснодарского края, Адыгеи и регионов крайнего Севера, сообщил директор лагеря Александр Джеус. Смена продлится до 6 августа.
Джеус уточнил, что лагерю разрешили принимать 70% от проектной вместимости учреждения, что чуть меньше 2,5 тысячи детей. Он добавил, что в нынешних условиях детей из разных регионов нужно размещать изолированно друг от друга.
Ранее заместитель министра просвещения Денис Грибов заявил, что по ожиданиям министерства в текущем году в летних лагерях смогут отдохнуть около пяти миллионов детей. По его словам, всего летом планируют открыть порядка 33 тысяч лагерей для отдыха детей. В этому году смены будут составлять 24 дня для санитарно-курортной программы и 21 день для оздоровительных.
С 1 июля возобновили работу детские центры "Артек", "Орленок", "Океан" и "Смена". Начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская, в свою очередь, сообщила, что детям и педагогам в летних лагерях маски носить не придется, однако в лагеря не допустят детей с респираторными заболеваниями.
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