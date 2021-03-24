Омбудсмен Москвы предложила проиндексировать средства на детский оздоровительный отдых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева предложила правительству проиндексировать средства на детский оздоровительный отдых. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы обратились в правительство Москвы с тем, что уже давно не индексируются средства, которые выделяются на одного ребенка на период летней оздоровительной кампании", – уточнила Потяева.

По ее словам, начать индексировать средства стоит с 2021 года.

Ранее Роспотребнадзор выступил с инициативой смягчения требований к детскому отдыху, введенных в связи с пандемией COVID-19. В частности, ведомство предложило возобновить отдых детей за пределами субъектов РФ и увеличить количество отдыхающих в отрядах лагерей с 50 до 75%.