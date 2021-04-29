Ростуризм запустит программу доступных детских познавательных поездок

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
В РФ в 2022 году запустят программу доступных культурно-познавательных поездок для детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.
По ее словам, важно, чтобы подрастающее поколение могло доступно, безопасно и интересно узнавать свою страну. Ежегодно в программе смогут участвовать 300 тысяч детей.
Ранее Догузова обозначила, когда в России начнет действовать программа возврата 50% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря.
Она добавила, что программа поддержки доступности поездок в лагеря была разработана на фоне послания Владимира Путина Федеральному собранию. По словам главы Ростуризма, кешбэк за детские поездки будут начислять вплоть до конца года. При этом принять участие в программе смогут все оздоровительные стационарные лагеря.
Догузова также подчеркнула, что организациям направлены необходимые инструкции, а полный список партнеров опубликуют позже на сайте мирпутешествий.рф.
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