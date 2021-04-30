Сенаторы предложили распространить программу кешбэка на детский туризм

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Комитет Совета Федерации по социальной политике выступил с предложением распространить программу туристического кэшбэка на детский отдых, соответствующая инициатива направлена в Ростуризм, заявила глава комитета Инна Святенко. Об этом сообщает РИА Новости.
"Профильным комитетом предложено Ростуризму рассмотреть возможность включения организаций отдыха детей и их оздоровления в программу по возмещению части стоимости оплаченной туристской услуги", – рассказала она.
Святенко полагает, что данный вопрос особенно актуален на фоне озвученного Владимиром Путиным предложения по расширению программы кешбэка.
В ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что программа туристического кешбэка на путешествия по России должна быть продлена до конца года. Также президент предложил ввести до конца 2021 года программу кешбэка, по которой родители смогут получить половину стоимости путевки в детский лагерь.
Позднее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о разработке программы возврата 50% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря в продолжение послания президента. По ее словам, кешбэк за детские поездки будут начислять вплоть до конца года. Программа начнет действовать с конца мая. При этом принять участие в программе смогут все оздоровительные стационарные лагеря.
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