В РПЦ предложили увеличивать выплаты многодетным в зависимости от числа детей

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В РПЦ выступили с предложением увеличить выплаты многодетным семьям в зависимости от количества детей. Соответствующий документ был принят по итогам X Общецерковного съезда по социальному служению и опубликован на сайте Синодального отдела Московского патриархата по социальному служению и церковной благотворительности.
"Участники съезда отмечают необходимость увеличения ежемесячной финансовой поддержки многодетных семей и реализации принципа "чем больше детей, тем выше размер выплат на каждого ребенка", – отмечается в документе.
Также предлагается на законодательном уровне предусмотреть льготы при оплате за обучение в высших и средне специальных учебных заведениях детям из многодетных семей, которые учатся платно.
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице ежегодно усиливают меры поддержки для семей с детьми. По ее словам, за последние 10 лет число многодетных семей в городе выросло в три раза.
Она отметила, что малообеспеченные семьи с детьми от 3 до 7 лет могут выбрать новое региональное пособие. Родители могут продолжить получать нынешнее пособие в размере 7,7 тысячи рублей в месяц или подать заявление на получение новой выплаты, однако в более высоком размере.
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