Сенатор Святенко: объем выплат для молодых семей в Москве вырос кратно за последние 10 лет

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Размер выплат по рождению детей и пособий в столице выросли кратно за последние 10 лет. Об этом в беседе с Агентством "Москва" сообщила сенатор Инна Святенко.

"Размер денежных пособий, связанных с рождением ребенка, увеличился за последние годы в 2,4 раза. Кроме того, расширен список получателей выплат для молодой семьи: теперь в эту категорию попадают семьи, где возраст одного родителя не до 30 лет, а до 35 лет включительно. Финансовая поддержка помогает многим семьям пройти более мягко период сразу после рождения ребенка, на который приходятся большие траты, а доход в семье сокращается. Существенной мерой поддержки является и набор "Наше сокровище", где есть все приданое, необходимое малышу", – подчеркнула она.

По словам Святенко, Москва совершенствует меры поддержки семьи и детей и системно увеличивает размер денежных выплат, направленных на улучшение качества жизни детей и родителей. Также развивается и система поддержки для тех, чьи доходы невелики.

"У малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет есть возможность выбора нового регионального пособия. Родители могут продолжить получать нынешнее пособие в размере 7,7 тысячи рублей в месяц либо подать заявление на получение новой выплаты, но в более высоком размере. Если в семье растут несколько детей дошкольного возраста, выплата назначается на каждого ребенка. Ведь очень часто мама с маленькими детьми не может выйти на полноценную работу, даже если формально дети уже в саду. Ведь они болеют, иногда долго адаптируются к новым условиям, и необходимо, чтобы у семьи было стабильное финансовое положение. Пособие поможет пережить сложный период", – добавила сенатор.

Святенко напомнила, что при этом вся документация для получения выплат делается в электронном виде: процедуры, связанные с получением пособий, разовых и регулярных, переведены в онлайн.

2 июля Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми в период с августа по декабрь 2021 года. Данная сумма положена одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого ребенка с российским паспортом в возрасте от 6 до 18 лет. Подать заявление на ее получение можно до 1 ноября.

Такую же выплату предоставят лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим российское гражданство и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей.