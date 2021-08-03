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Сергей Собянин рассказал о роли Москвы и "Единой России" в развитии страны. По его словам, чем больше город, тем больше проблем, а соответственно, больше энергии и динамизма надо придавать, чтобы этот город двигался вперед.

"Даже небольшие темпы движения и небольшие шаги вперед противопоказаны такому городу. Нужно в разы улучшать, тогда люди понимают, чувствуют, что что-то происходит. Мы живем не на острове, а в конкурентном пространстве. Конкурируем с другими городами мира, другими странами", – отметил Собянин в личном блоге.

Он подчеркнул, что из города не должны уезжать люди, потому что среди них могут быть 100 тысяч талантливых, креативных и даже гениальных людей.

"Нельзя, чтобы они уезжали, они должны оставаться у нас, здесь жить, рожать детей, думать о завтрашнем дне, инвестировать в этот город. А для этого нужно полное ощущение, что город тебя видит, чувствует, меняется ради тебя, что он самый крутой в мире – с одной стороны. С другой стороны – самый безопасный, тихий, спокойный, экологичный", – добавил Собянин.

Он рассказал, что "Единая Россия" – это не только депутаты Госдумы. Это депутаты местного самоуправления, городской думы, мэр города, его команда, команда страны, которая занимается глобальными вещами, защитой России от внешних угроз, внутренних проблем и так далее.

"Большая команда. И другой силы, другой команды, как классик говорил, которая бы сказала: "А мы решим эти проблемы!", – такой команды нет. Покритиковать – ну да, а команды, которая взяла бы на себя ответственность и реально смогла бы что-то решить, – такой нет", – заключил Собянин.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.

