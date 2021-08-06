Путин поручил обеспечить 100% доступности дошкольного образования для детей до 3 лет

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Владимир Путин поручил правительству до конца 2023 года обеспечить 100% доступности дошкольного образования для детей до трех лет. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Обеспечить выполнение поручения кабмин должен совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ.

Доклад должен быть подготовлен до 15 декабря 2021 года, далее – один раз в полгода.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в рамках реализации национального проекта "Образование" в российских школах появится более миллиона новых мест к 2025 году. Вице-премьер отметила, что в 74 регионах России доступность дошкольного образования составляет 100%, а в среднем по стране этот показатель превышает 99%.

По словам Голиковой, в прошлом году в 77 регионах РФ построили и реконструировали свыше тысячи объектов дошкольного образования, создали порядка 160 тысяч дополнительных мест в детсадах, в том числе более 8 тысяч мест в частных учреждениях.