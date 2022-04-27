Льготную ипотеку в России могут распространить на рынок вторичного жилья

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Льготную ипотеку могут распространить на рынок вторичного жилья. Об этом в интервью РБК заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он отметил, что подобный сценарий возможен по результатам мониторинга, если тот покажет, что существующих мер поддержки недостаточно.

Хуснуллин обратил внимание на взаимосвязь первичного и вторичного рынка недвижимости. Он отметил, что при покупке квартиры в новостройке многие граждане продают свое прошлое жилье.

Вице-премьер добавил, что в 2021 году первоначальный взнос на покупку квартир в новостройках в среднем по стране составил 27%. Он пояснил, что таким образом россияне улучшали жилищные условия, в частности, продавая однокомнатную квартиру и покупая двухкомнатную.

Ранее Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых. По словам президента, это позволит сделать покупку жилья более доступной для граждан.

Он отметил, несмотря на непростую ситуацию, в РФ удалось сохранить программы льготного ипотечного кредитования, включая семейную ипотеку, увеличить объем федеральных средств на эти цели.

