Путин выразил уверенность, что москвичи оценят работу Собянина на следующих выборах

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Владимир Путин отметил высокий темп работы Сергея Собянина и выразил уверенность в том, что в следующем году на выборах мэра жители столицы оценят его работу.

Глава государства заявил об этом во время своего выступления на торжественном мероприятии, посвященном Дню города.

"Впереди – совсем недолго осталось – через год выборы мэра столицы, и если такой темп сохранится, а я уверен, так оно и будет, безусловно, москвичи оценят работу и самого мэра, и его команды", – сказал он.

Президент обратил внимание на то, что городские власти внесли большой вклад в развитие и процветание Москвы. Однако, по его словам, еще множество задач предстоит решить по модернизации городского транспорта, образования, здравоохранения и в других отраслях.

"Считаю, что все поставленные задачи Сергею Семеновичу и его команде, безусловно, по плечу, и при содействии федеральных органов власти все они будут решены", – резюмировал глава государства.

Ранее Путин и Собянин открыли колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Церемония открытия прошла в режиме видео-конференц-связи.

Президент поблагодарил создателей аттракциона в целом за вклад в развитие сферы отдыха и развлечений в Москве. Он отметил, что для людей очень важно иметь возможность отдохнуть с друзьями, семьей.

В свою очередь, мэр города сообщил, что инвестор за свои деньги сделал великолепное сооружение, и теперь это самое большое колесо обозрения в Европе.