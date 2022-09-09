В ДНР назвали подвигом действия бойцов СОБР РФ при обороне Балаклеи

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Бойцы Специального отряда быстрого реагирования РФ совершили подвиг, обороняя Балаклею. Об этом РИА Новости заявил советник председателя правительства ДНР Ян Гагин.

По его словам, отряд СОБР был ограничен в силах и средствах, однако ему удалось удерживать оборону города и завершить ее без потерь.

"О Балаклее могу сказать только то, что можно действительно назвать подвигом удержание города силами меньше полной роты. Это российский СОБР", – заявил Гагин.

Он добавил, что ВСУ понесли значительные потери в численности военнослужащих и техники. По словам Гагина, ВСУ "рискуют снова оказаться в очень большом котле".

Ранее сообщалось, что ВС РФ сорвали предпринятую Вооруженными силами Украины попытку окружения и захвата города Балаклея Харьковской области. Об этом стало известно из заявления председателя военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева.

Тогда Ганчев отметил, что Балаклея и близлежащие населенные пункты находятся под непрерывными обстрелами, однако "в городе все в порядке".