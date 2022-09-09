МО РФ опубликовало кадры переброски техники на харьковское направление

Фото: Минобороны РФ

Минобороны показало кадры переброски бронетехники, личного состава и артиллерии на харьковское направление.

В частности, на ролике видно, как по трассе и грунтовой дороге идут колонны техники. В их составе были бронетранспортеры БТР-82А с дополнительной защитой, грузовики, буксирующие гаубицы "Мста-Б", а также инженерная техника.



Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что ни о каком прорыве украинских войск в ходе их "контрнаступления" не может быть и речи. По его словам, режим президента Украины Владимира Зеленского пытался создать видимость того, что Украина может наступать.

До этого в военно-гражданской администрации Харьковской области заявили, что информация о наступлении ВСУ под Балаклеей не соответствует действительности и распространяется с целью наведения паники.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

