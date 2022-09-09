ВС РФ пытаются выбить украинских военных из пригородов Балаклеи

Фото: AP Photo/Andrew Kravchenko
Вооруженные силы РФ предпринимают попытки выбить подразделения ВСУ из пригородов Балаклеи, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По его словам, в Балаклее наблюдается сложная гуманитарная обстановка.
"Там идут ожесточенные бои. Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои и наши войска сдерживают на подступах", – сказал Ганчев в эфире канала "Россия 24".
Также глава администрации отметил, что непростая ситуация сохраняется и под Шевченково. Ганчев пояснил, что на этом участке фронта ВСУ предприняли аналогичную попытку прорыва.
"Сейчас там подтянуты резервы со стороны России, наши войска дают отпор", – добавил он.
Ранее Ганчев заявил, что основная задача ВСУ под Харьковом заключается в том, чтобы создать для Запада видимость наличия тактических успехов за счет съемки кадров поднятия флага в различных населенных пунктах.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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