Захарова заявила о ложном цитировании Путина президентом США

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Ложное цитирование Владимира Путина о ядерной угрозе в начале выступления президента США Джо Байдена на 77-й сессии Генассамблеи ООН является абсолютно неприличным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Дело в том, что он начал якобы с цитирования президента России. Мы, как это всегда делаем, начали перепроверять слова Байдена. Байден это сказал точно, а президент России такого не говорил", – сказала она в эфире "Соловьев Live".

Представитель российского внешнеполитического ведомства также назвала произошедшее пропагандистской увязкой, навязываемой общественному мнению.

Ранее Джо Байден в ходе выступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН сообщил, что заявление Владимира Путина о том, что Россия готова использовать любые средства для защиты своей территориальной целостности, следует понимать как угрозу нарушения режима нераспространения ядерного оружия в адрес Европы.

Он отметил, что Россия, которая является постоянным членом Совбеза ООН, вторглась на территорию соседнего суверенного государства, попытавшись стереть его с карты и нарушив таким образом основные положения Устава ООН.