Захарова прокомментировала отказ G7 признать присоединение к РФ новых регионов

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Angelika Warmuth

Страны Группы семи (G7) не хотят признавать итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения в состав России, так как они никогда не признавали демократию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они просто никогда не признавали демократию", – написала она в своем телеграм-канале.

Государства G7 ранее заявили о непризнании итогов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и вхождении данных регионов в состав РФ.

"Мы призываем международное сообщество в целом отвергнуть жестокий экспансионизм России, ее попытки отрицать существование Украины как независимого государства и ее вопиющее нарушение международных норм, гарантирующих международный мир, безопасность, территориальную целостность и суверенитет всех государств", – приводит ТАСС текст заявления.

По словам глав МИД Группы семи, референдумы были проведены "под дулом пистолета". Они также осудили Россию за агрессивные действия в отношении Украины.

Ранее Владимир Путин выступил в Георгиевском зале Кремля по случаю подписания договоров о принятии в состав России новых субъектов. После выступления главы государства прошла церемония подписания документов. В ней приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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