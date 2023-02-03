В Госдуме оценили идею увеличить маткапитал для медработников

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова поддержала предложение увеличить размер маткапитала для медицинских работников, сообщает RT.

"В моей семье много врачей. Поэтому знаю о проблемах медицинского корпуса. Согласна, что медицинских работников надо поддерживать", – сказала депутат.

При этом Лантратова считает, что неправильно выделять в этом вопросе только медработников. По ее мнению, надо поддерживать и представителей стратегических профессий. В целом же парламентарий назвала этот посыл верным. Она призвала продолжить развивать институты поддержки материнства.

Ранее сообщалось, что в России могут на четверть увеличить размер маткапитала для медицинских работников. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он напомнил о том, что квалифицированный медперсонал всегда будет востребован и важен, пандемия коронавируса это доказала.

Кроме того, по его словам, в сфере здравоохранения возник дефицит кадров. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко тоже говорил об этом в конце 2022 года.



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