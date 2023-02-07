В "Союзе отцов" оценили идею изучить влияние современных игрушек на воспитание ребенка

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Включение в состав экспертизы игрушек анализа их влияния на психологию и дальнейшее развитие детей положительно скажется на членах семьи. Такое мнение в беседе с RT высказал председатель Всероссийской общественной организации "Союз отцов" Юрий Соленов.

"Соответственно, если в состав экспертизы по качеству будет также входить аналитика и экспертиза по их влиянию на психологию и дальнейшее развитие ребенка, естественно, это будет только плюсом для семьи и для детей", – сообщил Соленов.

При этом, по словам председателя организации, проверка детских игрушек должна быть организована на высоком уровне. Соленов также предложил привлечь к процессу родителей.

С инициативой оценить влияние игрушек на детей выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий уверен, что часто игрушки и игры не несут никаких культурных ценностей и пропагандируют асоциальное поведение.

В связи с существующей опасностью Милонов направил соответствующее обращение на имена руководителей Минкультуры, Минздрава, Минпромторга и Минпросвещения.



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