В СФ предложили ввести "время тишины" перед взятием кредита для борьбы с мошенниками

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В Совфеде РФ предложили ввести обязательную паузу в виде "времени тишины" перед взятием гражданами кредитов, что поможет им уберечься от мошенников, заявил сенатор Александр Башкин в беседе с РИА Новости.

"Возможно, необходимо давать какую-то паузу перед выдачей потребительского кредита. То есть не молниеносно его оформлять. Нужно дать какое-то время, чтобы люди одумались, очнулись. Натиск мошенников иногда действительно дезориентирует – особенно людей неподготовленных", – отметил он.

По мнению парламентария, банки, которые заинтересованы в желании заработать, должны сами заботиться о безопасности и благополучии своих клиентов. В настоящее время при переводах есть небольшая пауза, чтобы у человека было время аннулировать перевод, если он мошеннический.

Башкин уверен, что подобная пауза перед выдачей кредита может составить несколько дней, чтобы жертва злоумышленников могла одуматься и еще раз все обдумать перед дальнейшими действиями.

До этого стало известно, что мошенники обманом заставили 66-летнюю пенсионерку продать квартиру и отдать им 28 миллионов рублей. По указке злоумышленников пострадавшая сначала сняла со своего счета деньги, оформила кредит и перечислила 1 миллион рублей злоумышленникам.

Потом она снялась с регистрационного учета и продала свою квартиру за 27 миллионов рублей. Далее она поселилась в номере гостиницы и передала курьеру коробку со всеми деньгами.

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