Новый российский мессенджер "Молния" запустят в начале 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Запуск российского мессенджера "Молния" запланирован на начало 2026 года. Он будет ориентирован на развитие международного взаимодействия, прежде всего с Китаем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

"Молния" будет представлять собой единую платформу, включающую возможности коммуникаций, социальный контент, сервисы для бизнеса, платежи и трансграничную торговлю.

Мессенджер был разработан в качестве решения, ориентированного на быстро растущий турпоток между РФ и КНР, на авторов контента, предпринимателей и компании, которые ведут трансграничную деятельность.

Гендиректор компании, которая занимается разработкой платформы, Михаил Толпышкин отметил, что Россия и Китай находятся сегодня в новом периоде технологического взаимодействия, в связи с чем необходима цифровая инфраструктура для объединения людей, сервисов и бизнеса в одном пространстве.

Ранее мессенджер MАХ официально получил регистрацию изобразительного товарного знака в России до 2035 года. MАХ подал заявку на регистрацию фирменного изображения – синего контура облака – в марте 2025 года. Товарный знак будет использоваться для сообщений, аудио- и видеоконтента и электронных файлов.

Также стало известно, что пользователи МАХ смогут получить быстрый доступ к своим документам с портала "Госуслуги". Электронные версии паспорта и водительского удостоверения, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН будут доступны в профиле, в разделе "цифровой ID".