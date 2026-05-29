Четыре человека погибли в ДТП в Пензенской области

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Пензенской области"

Четыре человека погибли в результате ДТП в Пензенской области, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 29 мая на 667-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в Городищенском районе. Столкнулись Ford Focus и тягач Mercedes с полуприцепом Kogel.

По данным ведомства, погибли водитель и три пассажира легковушки. В настоящее время на месте ДТП работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее авария с двумя автобусами произошла в Казани на Горьковском шоссе. В результате ЧП пострадали десять человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.