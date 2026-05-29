РИА Новости: ДТП с участием 7 машин произошло на западе Москвы

Массовая авария с участием 7 легковых автомобилей произошла на западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

ДТП произошло около дома № 18 по улице Главмосстроя. Там столкнулись 4 машины. Они повредили еще 3 авто, которые были припаркованы рядом.

Согласно предварительной информации, в результате случившегося пострадал 1 человек. Выяснением всех обстоятельств ДТП занимаются сотрудники ГАИ.

Другое крупное столкновение ранее произошло на 43-м километре Ярославского шоссе. Участниками ЧП стали 2 большегруза и 11 легковых машин. В результате погиб 1 человек, а еще 18 получили ранения.

Причиной ДТП стала потеря управления водителем грузовика с полуприцепом и его последующий выезд на встречную полосу. Прокуратура инициировала проверку по факту случившегося.