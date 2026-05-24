В Подмосковье столкнулись 13 автомобилей

13 машин столкнулись в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".

Инцидент произошел 24 мая на 43-м километре Ярославского шоссе, возле поселка Лесной, который расположен в городском округе Пушкино. По предварительным данным, в аварию попали 2 большегруза и 11 легковых машин.

На месте ДТП задействованы спасатели. Автомобилистов попросили соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее на дороге.

Ранее машина, столкнувшись с другим автомобилем, выехала на тротуар рядом с остановкой в Москве. Инцидент произошел в районе дома № 18 на Окской улице.

В результате получили травмы два человека. По предварительным данным, одна пострадавшая является пассажиром автомобиля, а вторая – пешеходом.

