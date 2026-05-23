ТАСС: пострадавший в ДТП в Ставропольском крае ребенок находится в реанимации

Ребенок, пострадавший в ДТП с тремя погибшими в Ставропольском крае, находится в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЕДДС округа.

Уточняется, что остальные четверо пострадавших были доставлены в травматологическое отделение.

О ДТП в Новоалександровском округе Ставропольского края стало известно днем 23 мая. В результате аварии погибли три человека, в том числе несовершеннолетний. Также пострадали пять человек, включая одного ребенка.

Причиной транспортного происшествия стал выезд на встречную полосу. 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 врезался в ВАЗ-2107. Прокуратура Ставропольского края инициировала проверку.

