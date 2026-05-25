ТАСС: число пострадавших в ДТП с 13 автомобилями в Подмосковье возросло до 18

Фото: Москва 24

Количество пострадавших в ДТП с 13 автомобилями на Ярославском шоссе в Подмосковье возросло до 18. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

В их числе четверо детей, уточнил собеседник агентства, добавив, что госпитализация потребовалась 5 пострадавшим.

Массовая авария произошла на 43-м километре Ярославского шоссе вблизи поселка Лесной 24 мая. Участниками ЧП стали 2 большегруза и 11 легковых машин. В результате погиб 1 человек.

Причиной ДТП стала потеря управления водителем грузовика с полуприцепом и его последующий выезд на встречную полосу. По факту случившегося прокуратура инициировала проверку.