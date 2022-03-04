Переговоры дают РФ и Украине возможность донести свои позиции без посредников – Песков

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Переговорный процесс между Россией и Украиной дает сторонам возможность без посредников донести друг до друга свои позиции по сложившейся ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вчера состоялся второй раунд переговоров. Сейчас очередь за этими переговорами, есть возможность у делегаций без лишних посредников доносить друг до друга все элементы позиций", – цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что российская сторона уже довела до сведения украинских властей свою позицию по ситуации. В то же время, по его словам, никакой речи о подписании каких-либо документов по итогам переговорного процесса пока не идет: данный вопрос зависит от Киева, поскольку Москва уже озвучила свое видение возможного решения.

Песков также прокомментировал призыв главы Чечни Рамзана Кадырова захватить Киев и Харьков и завершить спецоперацию за два дня. Представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин получает различные предложения по ведению спецоперации, однако именно он как верховный главнокомандующий решает, какие из них следует реализовать.

"Именно верховный главнокомандующий принимает решения о том, как, какими средствами выполнять стоящие задачи в ходе этой операции", – сказал Песков.

Он также коснулся вопроса денацификации Украины. По его словам, Россия не отказывалась от этой цели, хоть, как заметили журналисты, данный тезис во время переговорного процесса еще не звучал.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Как объяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отправной точкой для событий, которые привели к началу Россией спецоперации, стал антиконституционный госпереворот на Украине. По ее словам, последние восемь лет пришедшие к власти в стране люди вели антинациональную политику.

