Лавров назвал неприемлемым размещение инфраструктуры НАТО в Центральной Азии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пленарной сессии на встрече в формате стран – соседей Афганистана заявил, что Москва считает неприемлемым размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии.
"Как мы уже заявляли, считаем неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживавших их афганцев на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии", – приводит слова Лаврова РИА Новости.
Он подчеркнул, что это противоречит интересам безопасности стран региона и идет вразрез с обязательствами, которые вытекают из уставных документов Организации договора о коллективной безопасности.
Ранее Лавров заявил, что РФ готова искать любые способы обеспечения безопасности на европейском континенте, за исключением дальнейшего расширения НАТО на Восток. По его словам, Запад с самого начала не имел желания найти мирное разрешение ситуации вокруг Украины.
До этого директор четвертого европейского департамента министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон выразил мнение, что отдельные страны ЕС в своем яростном неприятии событий на Украине стремятся инициативно выслужиться перед США и НАТО.
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