В Пентагоне считают, что переговоры были бы логичным разрешением ситуации на Украине

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Итоговое урегулирование ситуации вокруг Украины за столом переговоров было бы логичным выбором в сложившейся ситуации. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
"Обе стороны должны прийти к этому выводу самостоятельно", – приводит его слова ТАСС.
Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюуэлем Макроном. Отдельное внимание он уделил положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке. Президент подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога.
Также бывший итальянский премьер-министр, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что Европа должна убедить Украину принять требования России для урегулирования украинского кризиса. Он подчеркнул, что в мире нет лидеров, которые могли бы вести с Москвой переговоры по ситуации вокруг Украины.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин подтвердил готовность к переговорам с Украиной
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