Матвиенко заявила, что РФ и Украина были близки к подписанию мирного соглашения

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Россия и Украина были близки к соглашения о внеблоковом статусе Украины, однако внешние центры принятия решений не позволили его подписать, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы, кстати, параллельно вели переговоры с Украиной по подписанию мирного соглашения, договоренностей. Мы отвели войска от Киева, Харькова, уже практически было подготовлено соглашение, которое устраивало Украину и Россию. Главным условиям там было, что Украина останется внеблоковым, нейтральным государством, как Австрия, например, что не будет ядерным государством. Украина поставила свои условия", – цитирует ее РИА Новости.
Матвиенко подчеркнула, что Россия открыта для переговоров и подписания мирных соглашений с Украиной, однако необходимы обоюдные решения и воля.
Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков назвал позицию Киева по возобновлению переговорного процесса противоречивой.
По его словам, данные противоречия не дают понять стремления Украины, а также вызывают вопросы к ее готовности осознать реальное положение дел. Он отметил, что переговорный процесс был заморожен украинской стороной.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Лавров заявил, что Запад сознательно настраивал Украину против России
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