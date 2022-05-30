В МИД Франции заявили об отсутствии условий для диалога между РФ и Украиной

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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает, что условия для российско-украинских переговоров не были созданы. Ее слова приводит телеканал LCI.

"Скажу вам честно: мне не кажется, что для будущего диалога есть условия. Необходимо продолжать переговоры для того, чтобы это стало возможным", – сказала она.

Глава французского МИД добавила, что страна намерена усилить свои дипломатические усилия для решения ситуации на Украине.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюуэлем Макроном. Беседа длилась 90 минут и была посвящена усилиям по урегулированию ситуации на Украине. Путин рассказал, как организована системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса.

Отдельное внимание он уделил положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке. Президент подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

