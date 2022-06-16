Фото: forumspb2022/ТАСС/Сергей Бобылев

Глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить все русские города на Украине, в том числе Одессу. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По словам Пушилина, таким должен быть результат спецоперации на Украине. Говоря о будущем Владимира Зеленского, глава ДНР поделился мнением, что тот должен предстать перед международным трибуналом из-за военных преступлений в Донбассе.

Также Пушилин поддержал депутата Госдумы Адама Делимханова, который надеется, что цели спецоперации России будут достигнуты до конца текущего года.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Киев теряет в день от 100 до 200 военнослужащих. Он также заявил, что Киеву нужны от Запада сотни артиллерийских систем, в частности до 300 реактивных систем.

Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о потере до 10 тысяч военных ВСУ с момента начала Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

