Глава Генштаба ВС РФ проверил задействованные в спецоперации на Украине войска

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, которые участвуют в спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"Работая на командных пунктах, начальник Генштаба ВС РФ уделил особое внимание вопросам использования в ходе боевых действий автоматизированных систем боевого управления в интересах наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск ", – говорится в сообщении.

В ходе проверки Герасимов также выслушал доклады командующих о применении войск в ходе выполнения задач спецоперации и доклады должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий группировок РФ на различных направлениях, добавили в Минобороны.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что шансы на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине уменьшаются. Политик отметил, что при использовании против российских объектов вооружения Украиной Россия будет действовать на поражение центров принятия решений. Речь идет о Генштабе и Минобороны.

Отношения с Украиной обострились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

