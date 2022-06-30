РФ не обязана гарантировать жизнь британским наемникам – Песков

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Россия больше не обязана выполнять предписания Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который потребовал гарантий, что вынесенный судом в Донецкой Народной Республике (ДНР) приговор двум британским наемникам не будет приведен в исполнение. Об этом сообщает ТАСС.

"Вы имеете в виду британских наемников, которые попали в плен? Вы знаете, предписания ЕСПЧ Россия больше не выполняет. Это, наверное, единственное, что можно сказать", – сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что по поводу их дальнейшей судьбы нужно общаться с руководством ДНР.

По его словам, обращение отца приговоренного в ДНР к смертной казни марокканца Брагима Саадуна в Кремль не поступало.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале рассказала, что отец приговоренного марокканца связался с арабской редакцией и попросил передать письмо Владимиру Путину с просьбой о помиловании и надеждой на милосердие, мудрость и отцовские чувства президента.

Мужчина отметил, что его сын "впутался в эту войну совершенно напрасно".

Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

Позднее власти Великобритании направили в Россию ноту по ситуации с приговоренными в ДНР к смертной казни гражданами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

